Geberit améliore les ventes, mais pas la rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - L'équipementier des salles de bain Geberit est parvenu à tirer profit des hausses de prix pour augmenter son chiffre d'affaires au premier semestre. La rentabilité a par contre reculé, sous les coups de boutoir de l'inflation.

Entre janvier et fin juin, le groupe st-gallois a vu son chiffre d'affaires net prospérer de 5,5% sur un an, ou de 11,3% hors effets de changes, à 1,93 milliard de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 11,6% à 483 millions, a détaillé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 402 millions, en repli de 12,5% comparé au premier semestre 2021.

Ces chiffres clés sont inférieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

En guise de perspective, la direction de Geberit table sur une évolution latérale "à un niveau très élevé" des prix des matières premières au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, la société anticipe une croissance des ventes nettes de 5% à 9% en monnaies locales et une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 28%, contre 29% au premier semestre.

al/jh