Geberit choie ses actionnaires, malgré un bénéfice annuel en baisse

Zurich (awp) - Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a vu son bénéfice baisser l'an dernier, dans un contexte de hausse des coûts. Cela ne l'empêche pas de relever son dividende et de confirmer ses objectifs à moyen terme.

Au terme d'un "exercice 2022 très exigeant", l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est rétracté à 909 millions de francs suisses (-15%), pour une marge afférente de 26,8% contre 30,9% un an plus tôt, a indiqué l'entreprise saint-galloise mercredi.

Dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine et de l'envolée de l'inflation, des volumes fluctuants ont marqué l'année. Les coûts des matières premières et les records atteints par les prix de l'énergie ont "exercé une forte pression sur les marges", selon le communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est tassé de plus de 16% à 755 millions. Le bénéfice net a reculé de 6,5% à 706 millions de francs suisses. Le groupe proposera tout de même un dividende relevé de 10 centimes à 12,60 francs suisses par titre lors de l'assemblée générale annuelle.

Les flux de trésorerie libre ont fondu de presque 31% à 562 millions, en raison notamment de la baisse des liquidités liées à l'exploitation et des effets de change négatifs. La marge correspondante s'est résorbée à 16,6% contre 23,4% un an plus tôt.

L'an dernier, les recettes nettes ont reculé de 2% à 3,39 milliards de francs suisses, avait indiqué le groupe en janvier. La marge brute d'exploitation (Ebitda) était attendue autour de 27%.

L'Ebitda et le dividende font moins bien que le consensus AWP, quand le résultat net le dépasse.

Geberit voit l'année en cours toujours marquée par l'inflation, mais dans le même temps par un besoin de rénovation, notamment en Allemagne, et par un environnement de marché positif, par exemple en Inde et dans les pays du Golfe. Les affaires doivent être optimisées pour "continuer à dégager des marges élevées et d'importants flux de liquidités libres" en 2023.

La direction est convaincue d'atteindre ses objectifs à moyen terme, soit une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de 4% à 6% en monnaies locales et une marge Ebitda de 28% à 30% en moyenne.

En tout, plus de 1,1 million d'actions ont été rachetées pour 570 millions de francs suisses dans le cadre du programme lancé en septembre 2020 et qui visait 500 millions.

Par ailleurs, le président du conseil d'administration, Albert Baehny, se présentera pour un nouveau mandat lors de l'assemblée générale du 19 avril.

ck/rq/ol