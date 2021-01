Geberit dans le rouge après des ventes en baisse

Zurich (awp) - Geberit évoluait nettement dans le rouge jeudi matin à la Bourse de Zurich, malgré des commentaires élogieux des analystes. L'entreprise a enregistré des ventes 2020 meilleures qu'attendu, mais elles ont basculé sous la barre des 3 milliards.

Vers 09h35, le titre Geberit perdait 3,4% à 578,30 francs suisses, après avoir franchi la barre des 600 francs suisses. Le SMI reculait de 0,15% à 10'830,63 points.

L'équipementier de salles de bains a enregistré en 2020 des recettes de 2,99 milliards de francs suisses, en recul de 3,1%. Ajustée des effets de change, la croissance atteint 1,3%.

Berenberg indique qu'en dépit de la volonté affichée de la direction de Geberit d'accélérer sur les marchés émergents, la performance annuelle et aussi celle du dernier trimestre a été soutenue par la zone Allemagne, Autriche et Suisse. Pour 2021, les analystes tablent sur une marge Ebitda inférieure au consensus, soit proche de 29.1%, en raison de "la pression croissante sur les prix des matières premières et un affaiblissement de la demande".

Patrick Rafaisz d'UBS souligne la force du quatrième trimestre en Europe, qui constitue 90% de l'activité. L'Allemagne, qui représente environ un tiers des ventes, a accéléré (+13,3%) après un troisième partiel déjà fort (+12,5%). La croissance a aussi été remarquée en Suisse (+8,9%), en Autriche (+5,9%) et en France (5,3%). Il note que la marge Ebitda devrait être plus élevée qu'escompté.

Bernd Pomrehn de Vontobel note que la croissance organique et la marge Ebitda attendue autour de 31% "démontrent la force du modèle d'affaires de Geberit". Le groupe va continuer à bénéficier d'une forte activité de rénovation dans ses principaux marchés.

ck/al