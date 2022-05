Geberit décoiffe les attentes au premier trimestre

Zurich (awp) - L'équipementier des salles de bains Geberit a enregistré de meilleures ventes qu'attendu au premier trimestre. Le groupe saint-gallois explique avoir pu compenser en partie les hausses des coûts grâce à une augmentation de ses prix.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires consolidé a crû de 7,8% à 980 millions de francs suisses, a indiqué Geberit mercredi. Ajusté des effets de change, la progression atteint 13,0%.

"Les difficultés rencontrées dans les chaînes d'approvisionnement ont été surmontées", a assuré l'entreprise, qui ajoute avoir connu une "forte croissance des ventes" au premier trimestre, mais aussi "des effets de change négatifs".

Les augmentations "massives" des coûts des matières premières (+24% corrigé des effets de change par rapport à la même période en 2021), de l'énergie (+94%) et du transport ont été partiellement compensées par des relèvements des prix de vente. Ceux-ci ont contribué pour environ la moitié de la croissance des recettes.

Les ventes ajustées des effets de change ont crû en Europe de 13,0%, en Asie/Pacifique de 20,2%, au Moyen-Orient/Afrique de 14,9% et dans la région Amériques de 4,5%. "La guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact matériel sur l'évolution des ventes au premier trimestre", a ajouté le groupe de Rapperswil-Jona.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est inscrit à 303 millions, en recul de 3,7% pour une marge afférente à 30,9%, contre 34,6% un an plus tôt. Le bénéfice net s'est rétracté de 5,3% à 220 millions.

Ces indicateurs dépassent le consensus AWP. Les ventes surpassent même les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés.

La direction s'attend à une hausse de 10% des prix des matériaux au second trimestre par rapport au précédent. Le groupe compte relever ses prix de ventes de manière importante vers le milieu de l'année.

Si les prévisions n'ont pas "significativement" évolué depuis la présentation des résultats 2021 en mars, le fabricant de toilettes, de baignoire et de robinetterie s'abstient sur ce terrain alors que les risques géopolitiques se sont accrus et que l'évolution de la pandémie de Covid-19 reste incertaine. "La demande dans l'industrie de la construction reste forte", tant dans le secteur résidentiel que commercial, ainsi que dans le neuf et la rénovation.

Geberit prévoit aussi un nouveau programme de rachat d'actions jusqu'à 650 millions de francs suisses, qui devrait débuter au troisième trimestre sur une période de maximum deux ans.

ck/lk/ol