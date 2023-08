Geberit AG est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes sanitaires à destination des marchés de la construction et de la rénovation des bâtiments. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de plomberie sanitaire (38,3%) : systèmes complets d'installation sanitaire (douches, baignoires, WC, bidets, lavabos, urinoirs, etc.), robinets flotteurs, plaques de déclenchement, réservoirs de chasse, siphons, etc. ; - produits sanitaires en céramique (31,2%) ; - systèmes de canalisations (30,5%) : systèmes et conduites en acier inoxydable, en acier au carbone et en cuivre destinés au drainage des eaux des bâtiments et des toitures, à la distribution d'eau et de gaz, etc. A fin 2021, le groupe dispose de 26 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (9,5%), Allemagne (31,3%), Europe de l'Est (10,1%), Pays nordiques (9,6%), Benelux (8,4%), Italie (6,8%), Autriche (6,2%), France (5,4%), Royaume Uni et Irlande (3,1%), Péninsule Ibérique (0,8%) et autres (8,8%).

Secteur Fournitures de construction et installation