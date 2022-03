Geberit enregistre une forte hausse de sa rentabilité en 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a vu son bénéfice bondir de 17,7% à 755,7 millions de francs suisses l'année dernière. Un dividende de 12,50 francs suisses par titre sera proposé lors de l'assemblée générale annuelle, en hausse de 9,6% sur un an, a indiqué l'entreprise saint-galloise mercredi.

Le résultat d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 1069,3 millions de francs suisses, en hausse de 15,6%, pour une marge afférente quasiment inchangée de 30,9%. La hausse s'explique par la forte progression des volumes. Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 901,6 millions.

L'Ebitda est en ligne avec les prévisions du consensus AWP. Le bénéfice net et le dividende sont légèrement en-dessous.

Le montant du dividende correspond à taux de redistribution du résultat net de 59,0%. Le programme de rachat d'actions, entamé en septembre 2020, a permis de reprendre des titres pour une valeur de 217 millions de francs suisses, dont 166 millions sur la seule année 2021, ce qui explique la hausse plus que proportionnelle du bénéfice par action, de 18,9% à 21,34 francs suisses par titre.

Geberit a déjà publié mi-janvier son chiffre d'affaires pour 2021, qui a atteint 3,46 milliards de francs suisses, en hausse de 15,9% sur un an. L'entreprise a profité de l'intérêt accru, en temps de télétravail, des activités de rénovation et a su faire face à l'inflation en procédant à des augmentations de prix. Comparé à l'année 2019, soit avant la pandémie de coronavirus, les ventes ont crû de 16,4%, hors effets de changes.

A fin décembre 2021, Geberit employait 11'809 collaborateurs, soit 240 (+2,1%) employés supplémentaires qu'à fin 2020. La hausse est "principalement temporaire" et liée à des adaptations de capacités dans la production et la logistique pour faire face à la forte demande.

Dans un contexte semé d'incertitudes, liées à la situation géopolitique et à l'évolution de la pandémie, Geberit renonce à établir des prévisions chiffrées pour l'année en cours.

