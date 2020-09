Geberit entame comme prévu son programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - Le spécialiste des installations sanitaires Geberit lance un nouveau programme de rachat de titres, confirmant son intention du mois de mars. Les rachats doivent débuter le 17 septembre, a indiqué la société mercredi.

Au cours des deux prochaines années au plus, l'entreprise veut acquérir ses propres nominatives à concurrence de 500 millions de francs suisses. Au cours de clôture du 15 septembre, cela correspond à environ 950'000 titres, soit environ 2,6% du capital-actions.

Les titres seront rachetées sur une ligne de négoce distincte sur SIX Swiss Exchange, l'opérateur de la Bourse suisse, et utilisés à des fins de réduction du capital.

"Geberit devrait sortir de la crise plus solide que ses pairs", remarquent les analystes de Baader Helvea. Grâce à un bilan solide et à une forte génération de liquidités, la direction n'aura pas à faire de compromis ni en matière de recherche et développement, ni sur les dépenses d'investissements, ni sur le renforcement de la relation clients avec les grossistes, détaille la note du courtier genevois.

"Après la conclusion de son précédent programme de rachat d'actions en avril, Geberit en entame un nouveau comme prévu", saluent les experts de Vontobel. Au cours des cinq dernières années, la société a redistribué à ses actionnaires 1758 millions en dividendes et 535 millions en rachats d'actions.

"Nous apprécions la politique de redistribution dans la mesure où elle fournit un flux de revenus et représente un moyen efficace au niveau des taxes pour redistribuer des liquidités aux actionnaires", s'enthousiasment les spécialistes.

Vers 10h40, le titre Geberit prenait 0,9% à 532,00 francs suisses dans un SMI en hausse de 0,36%.

ol/lk/buc