Geberit étoffe sa rentabilité en ajustant ses tarifs

Zurich (awp) - Geberit a été en mesure d'améliorer sa rentabilité en compensant par des hausses de prix le recul plus important que prévu de ses ventes sur les trois premiers mois de 2023. Alors que sa marge de manoeuvre s'amenuise dans ce domaine, la direction réaffirme les objectifs formulés en mars.

L'équipementier de salles d'aisance fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 893 millions de francs suisses, en recul de 8,9% sur un an. En monnaies locales (ML), la contraction s'est limitée à 4,3%, précise la multinationale de Rapperswil-Jona, soulignant dans un communiqué une base de comparaison particulièrement élevée, ainsi que le déstockage opéré par les grossistes, désormais achevé. Au dernier trimestre de 2022, le repli organique s'était monté à 7,2%.

En Europe, principale zone de chalandise du groupe, les recettes ont chuté de 10,3% (-6,0% en ML) à 796 millions de francs suisses. Seule région à afficher une croissance des ventes (+20,9% à 45 millions) le Moyen-Orient/Afrique a vu sa performance dopée par la Turquie et les États du Golfe. Au contraire, la zone Extrême-Orient/Pacifique a connu un déclin de 13,7% à 25 millions, alors que les revenus générés en Amérique ont quasiment stagné, à 26 millions.

Affecté par la diminution des volumes, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) accuse quant à lui une contraction de 2,5% à 296 millions, mais la marge afférente s'est enrobée de 2,2 points à 33,1%, à la faveur du relèvement des tarifs (+12% environ) et de la baisse des coûts de l'énergie.

Le bénéfice net s'est replié de 2,3% sur un an à 215 millions, mais exprimé par action, il a progressé de 1,1% à 6,36 francs suisses, à la faveur du programme accéléré de rachat de titres.

Ambitions annuelles maintenues

La copie rendue par le groupe saint-gallois s'inscrit dans le bas de la fourchette des analystes sollicités par AWP pour ce qui est du chiffre d'affaires, alors que les résultats ont dépassé la moyenne des projections.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Geberit a réaffirmé les perspectives brossées à l'occasion de la présentation de ses chiffres annuels en mars. Elle s'attend toujours à un environnement de marché difficile pour le secteur de la construction, mais se dit convaincue de pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques, à savoir une croissance annuelle des ventes nettes en ML de 4 à 6% assortie d'une marge Ebitda de 28-30% en moyenne.

Au cours du trimestre sous revue, les volumes ont diminué de 16% en rythme annuel, ce qui ne pouvait pas être compensé par les hausses de prix, a expliqué en téléconférence le directeur général (CEO) Christian Buhl. Selon lui, la tendance est appelée à se poursuivre, du fait notamment d'un effet de base encore plus marqué au deuxième trimestre, comme en témoigne une réaccélération de l'érosion des ventes au mois d'avril.

Hausses de prix épuisées

Le patron de Geberit a par ailleurs signalé un ralentissement généralisé de l'activité de construction, comme en témoigne la diminution du nombre de permis délivrés dans plusieurs pays européens, parmi lesquels des débouchés cruciaux comme l'Allemagne et la Suisse. Nonobstant ces vents contraires, le dirigeant ne prévoit pas de nouvelles hausses de tarifs, mais pas de remises non plus.

De manière générale, les analystes saluent une rentabilité supérieure aux attentes, même si certains, à l'image de Baader Helvea, évoquent une performance mitigée. Si l'excellence opérationnelle illustre le pouvoir de fixation des prix de la multinationale saint-galloise, sa marge de manoeuvre en la matière se réduit peu à peu au vu du contexte actuel.

Vontobel qualifie Geberit de valeur "presque parfaite" pour les investisseurs orientés sur le long terme, citant une rentabilité parmi les plus élevées de la branche, une génération constante de liquidités, un bilan solide, une rémunération généreuse des actionnaires, que ce soit sous forme de dividende ou de rachat de titres.

A la Bourse, après avoir frôlé les 530 francs suisses dans les premiers échanges (+4,2%), la nominative Geberit a perdu de sa superbe glissant en territoire négatif vers la mi-journée et terminant en recul de 1,5% à 499,4 francs suisses, dans un SMI en baisse de 0,12%.

buc/jh/ck