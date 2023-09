Geberit a officiellement ouvert son premier showroom en Asie du Sud-Est (SEA) à Marina Square, Singapour, le 29 septembre 2023, lors d'un événement honoré par l'Ambassadeur Frank Grütter de l'Ambassade de Suisse à Singapour, parmi d'autres personnalités éminentes. La salle d'exposition de Marina Square s'étend sur 140 mètres carrés, offrant aux visiteurs l'expérience ultime de la marque Geberit. Il marque une étape importante dans le parcours de Geberit, car il est le premier en Asie du Sud-Est à présenter la gamme complète des produits sanitaires révolutionnaires de Geberit.

La décision de Geberit d'établir son showroom dans un centre commercial animé reflète son engagement à impliquer les clients du commerce de détail et les professionnels de l'industrie. Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations en direct des technologies de pointe de Geberit, notamment : La gamme complète de réservoirs de chasse d'eau muraux et encastrés ; la série de salles de bains Geberit ONE, disponible exclusivement dans le showroom de Marina Square ; les séries de salles de bains Geberit Xeno2, Acanto, iCon et Smyle ; la gamme de toilettes-douches Geberit AquaClean ; La gamme de lavabos Geberit VariForm ; la gamme de réservoirs de chasse encastrés et de plaques d'actionnement Geberit Sigma, y compris la plaque d'actionnement Sigma70 introduite en juin 2023 ; le futur réservoir de chasse encastré Geberit Omega pour les applications à faible hauteur ; Geberit SuperTube, une solution d'évacuation des eaux du bâtiment. La gamme de produits Geberit s'adresse à divers segments de clientèle, des consommateurs exigeants aux professionnels du bâtiment et de la construction.

Ces produits allient harmonieusement un design élégant à la fonctionnalité, et offrent une installation et une maintenance conviviales. L'offre de Geberit comprend des solutions d'économie d'espace et des technologies d'amélioration du confort qui rehaussent l'expérience de l'utilisateur. La salle d'exposition est divisée en quatre zones : Un mur d'entrée impressionnant met en valeur l'excellence suisse de Geberit ; La zone d'inspiration présente une salle de bains équipée de produits Geberit, y compris des lavabos et des miroirs ; La zone technologique offre un aperçu de la technologie avancée de Geberit avec des démonstrations en direct de ses systèmes de chasse d'eau supérieurs ; L'académie offre un espace dédié au personnel et aux clients pour discuter et trouver des solutions pratiques.