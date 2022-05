Geberit plonge dans les premiers échanges malgré un trimestre meilleur que prévu

Zurich (awp) - L'action Geberit a débuté la séance de mercredi dans le vert à la Bourse de Zurich, avant de tomber en terrain négatif. Le fabricant de toilettes et de douches a livré une copie trimestrielle meilleure qu'attendu, mais les hausses des coûts des matériaux et l'inflation risquent encore de peser à l'avenir.

A 9h28, le titre perdait 2,3% à 528,70 francs suisses, après avoir ouvert en progression de 0,5%. Il était bon dernier du SMI, qui reculait de 0,7%.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires consolidé a crû de 7,8% à 980 millions de francs suisses. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est inscrit à 303 millions, en recul de 3,7%. Le bénéfice net s'est rétracté de 5,3% à 220 millions.

Pour Stifel, Geberit a largement dépassé les attentes du marché, grâce notamment à des volumes plus importants et des hausses de prix plus nettes qu'anticipé. La marge Ebitda a été affectée par des dépenses opérationnelles plus importantes que prévu. Les relèvements de prix n'ont pas permis de maintenir le niveau de celle du premier trimestre 2021 (-370 points de base).

Pour Baader Helvea, les résultats de janvier à mars constituent une bonne surprise, le groupe dépassant les attentes de 4,5%. Emrah Basic s'interroge toutefois sur le maintien de la demande dans la construction, citant l'Allemagne où le secteur fait face à des pénuries et à des perspectives moroses dans le neuf. L'analyste reste convaincu que le titre est une valeur sûre dans un environnement incertain, saluant le futur programme de rachat d'actions.

ck/lk