Geberit prend l'eau après la rentabilité annuelle

Zurich (awp) - Le titre Geberit a ouvert en forte baisse mercredi, après la publication de sa rentabilité en 2021. Les résultats ont quelque peu manqué le consensus, à l'exception du résultat opérationnel, qui s'est avéré en ligne.

Vers 9h31, le titre Geberit figurait parmi les rares perdants, cédant 1,1% à 555 francs suisses, dans un SMI en hausse de 1,86%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) juge les résultats solides, mais rappelle que les attentes du marché était élevées. Au dernier trimestre, la hausse des prix des matières premières a provoqué un fort repli des marges. La pression sur les coûts, qu'il s'agisse de matériaux, de transport, d'énergie et du personnel, devrait se poursuivre en 2022 et pourra être compensée par des hausse de prix. Les analystes de la ZKB reverront leurs estimations à la baisse.

Les résultats sont plutôt "fades", en l'absence de prévisions chiffrées pour l'année en cours, estiment les analystes de Jefferies. L'aversion au risque pourrait repousser les investisseurs, sachant que l'entreprise spécialisée dans les sanitaires est très exposée au marché européen, où les risques macroéconomiques sont particulièrement importants.

Du côté de Baader Helvea, on estime que la marge Ebitda est "en ligne" avec les attentes du consensus. Les marges sont toutefois mises sous pression en raison de coûts plus élevés des matières premières. Les analystes rappellent que Geberit a une usine de céramiques, employant 550 employés et un bureau de vente de 40 employés en Ukraine, soit environ 5% de ses effectifs. L'Ukraine et la Russie pèse chacune pour 1% des ventes.

Geberit n'a pas fourni de prévisions chiffrées pour l'année en cours "mais nous pensons que les estimations de bénéfices doivent être abaissées à cause de l'euro faible, de l'inflation des prix des matières premières et de l'arrêt de la production en Ukraine", relèvent de leur côté les analystes de Vontobel.

ol/lk