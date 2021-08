Geberit s'est remis à flot dès le premier semestre

Zurich (awp) - L'équipementier de salles de bain Geberit a engrangé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,83 milliard de francs suisses, en hausse de près d'un quart. L'industriel saint-gallois confirme ainsi son rétablissement affiché au premier partiel et a déjà plus que comblé le passage à vide généré par l'éclatement de la crise sanitaire.

Le rebond a été alimenté notamment par les débouchés transalpins, britanniques, ibériques et hexagonaux. Aucun des marchés nationaux ou régionaux n'a affiché de croissance inférieure à 10%.

Nonobstant un renchérissement des matières premières et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, la rentabilité a aussi pris l'ascenseur. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 35,5% à 626,1 millions et le bénéfice net près de moitié à 459,6 millions.

Le groupe reconnaît néanmoins n'être pas tout à fait parvenu à compenser avec ses augmentation tarifaire l'inflation de ses frais d'approvisionnement.

La performance dépasse allègrement les projections les plus confiantes formulées par les analystes consultés par AWP. Les estimations pour le chiffre d'affaires culminaient à 1,80 milliard et celle pour l'Ebitda à 607 millions. Le bénéfice net n'était pas attendu au-delà de 445 millions.

Incertitudes liées à l'évolution de la pandémie et renchérissement attendu des matières premières - devisé à 6% sur le seul troisième trimestre - compliquent l'exercice des pronostics à court terme. La direction n'en anticipe pas moins une croissance d'au moins 10% en monnaies locales sur l'exercice en cours, assortie d'une marge Ebitda dans le haut des 28 à 30% visée à moyenne échéance.

