Geberit sombre dans les premiers échanges, malgré un semestre éclatant

Zurich (awp) - La nominative Geberit prenait l'eau jeudi matin à la Bourse suisse. L'équipementier de salles d'aisance a pourtant surcompensé au premier semestre le passage à vide généré sur la base de comparaison par l'éclatement au printemps 2020 de la pandémie de coronavirus. La direction prévient toutefois que la dynamique de croissance est amenée à s'assagir en seconde moitié d'année.

A 09h55, la nominative Geberit abandonnait 2,5% à 745,80 francs suisses, après avoir effectué un éphémère passage en zone verte et dans un SMI en recul déjà marqué de 1,21%.

Le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions de près de 20% et l'excédent brut d'exploitation de plus de 10%, souligne Daniela Costa, pour Goldman Sachs, dans un commentaire matinal. L'analyste relève néanmoins qu'à 34,2% la marge Ebitda s'est inscrite 160 points de base en dessous du coche. La recommandation est maintenue à "sell" et l'objectif de cours sur douze mois à 545 francs suisses.

Se référant à un autre consensus, Bernd Pomrehn interprète la volée de chiffres présentés comme l'illustration de la capacité de Geberit à moduler sa production comme sa logistique au gré de ses besoins. Les ambitions nouvellement affichées laissent entrevoir un relèvement des attentes moyennes, que risque par contre de contrarier le renchérissement attendu à court terme pour les matières premières, poursuit l'expert maison de Vontobel, qui reconduit sa recommandation neutre et un objectif de 750 francs suisses.

Emrah Basic, chez Baader Helvea, campe de son côté sur une recommandation "add", assortie d'un objectif de 680 francs suisses. L'analystes met en avant les niveaux élevées de rentabilité opérationnelle et de génération de liquidités pour expliquer la confiance dont témoignent les investisseurs dans l'entreprise.

jh/al