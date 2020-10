Geberit très solide aux neufs mois de l'année

Zurich (awp) - Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a résisté à la crise pandémique aux neufs premiers mois de 2020 et a décoiffé les prévisions des analystes en dévoilant des ventes et un bénéfice net supérieurs à ce qui était attendu.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 5,0% sur un an à 2,26 milliards de francs suisses, d'après un communiqué publié jeudi.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est quasiment stable par rapport à l'année dernière avec une légère régression de 0,9% à 726 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel (Ebit), lui, a reculé de 2,1% à 613 millions.

Quant au bénéfice net, il atteint 503,9 millions de francs suisses, en baisse de 6% sur un an.

Si ces chiffres sont plus faibles que ceux de l'année dernière, ils sont en revanche bien supérieurs aux prévisions des analystes, qui tablaient sur des ventes à 2,19 milliards de francs suisses et sur un Ebitda plus faible, de l'ordre de 685 millions.

Au vu de la récente deuxième vague de contaminations qui s'abat sur l'Europe et de l'incertitude générale qu'elle provoque, "il est très difficile de fournir une perspective", déclare la direction dans le communiqué.

Le groupe saint-gallois s'attend toutefois à un quatrième trimestre plus faible puisque les effets de la reprise économique se sont surtout concentrés au troisième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, il faut donc s'attendre à un chiffre d'affaires ajusté des taux de change "légèrement inférieur à l'année dernière" et à une marge Ebitda supérieure à celle de 2019.

