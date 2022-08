La rentabilité semestrielle de Geberit affectée par l'inflation

Zurich (awp) - L'équipementier des salles de bain Geberit a profité de hausses de prix pour augmenter son chiffre d'affaires au premier semestre. La rentabilité a par contre reculé, sous les coups de boutoir de l'inflation.

Entre janvier et fin juin, le groupe st-gallois a vu son chiffre d'affaires net prospérer de 5,5% sur un an, ou de 11,3% hors effets de changes, à 1,93 milliard de francs suisses, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

Les augmentations de prix ont représenté 60% de cette croissance, le reste étant le fait de l'accélération des volumes. Ce dernier phénomène a été portée par des achats anticipés en prévision de nouveaux relèvement des tarifs par Geberit. Le groupe a également bénéficié "d'une demande toujours saine dans le secteur du bâtiment".

L'ensemble des régions ont contribué à la croissance, à commencer par l'Europe (+11,4% hors effets des devises). Les régions Amériques (+5%) et Asie-Pacifique (+5,7%) ont aussi accéléré, même si cette dernière a été pénalisée au second trimestre par les confinements sanitaires en Chine.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est par contre contracté de 11,6% à 483 millions. Le bénéfice net est ressorti à 402 millions, en repli de 12,5% comparé au premier semestre 2021.

Ces chiffres clés sont inférieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Geberit a indiqué avoir souffert de l'inflation des coûts, que ce soit au niveau des matières premières (+25%), de l'énergie (+104%) ou du transport (+13%). Parallèlement, l'entreprise n'a été en mesure que de transmettre avec un certain délai ces hausses de prix à ses clients. L'envolée des coûts n'a ainsi pas encore été intégralement répercutée aux clients.

En guise de perspective, la direction de Geberit table au troisième trimestre sur des prix des matières premières comparables au "niveau très élevé" du deuxième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, la société anticipe une croissance des ventes nettes de 5% à 9% en monnaies locales et une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 28%, contre 29% au premier semestre.

