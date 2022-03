Le bénéfice d'exploitation a chuté à 124,5 millions de francs suisses (134,19 millions de dollars) au cours des trois mois précédant le 31 décembre, a déclaré le fabricant de céramique et de tuyauterie pour salles de bains, car les coûts des métaux et autres matières premières ont augmenté de plus d'un quart par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net du quatrième trimestre a chuté de 26% à 102,4 millions de francs, a indiqué Geberit.

(1 dollar = 0,9278 franc suisse)