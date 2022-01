La société, dont les produits de tuyauterie et de céramique sont installés par les plombiers, a déclaré que les ventes du quatrième trimestre ont augmenté à 773 millions de francs suisses (845,18 millions de dollars), contre 724 millions un an plus tôt.

Cette performance a porté les ventes annuelles de 16% à 3,46 milliards de francs, contre 2,99 milliards en 2020. La croissance des ventes est la plus forte depuis que la société est entrée en bourse en 1999.

(1 $=0,9146 franc suisse)