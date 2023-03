Rapperswil-Jona (awp) - Geberit publie mercredi 8 mars ses résultats 2022. Neuf analystes ont contribué au consensus AWP:

2022E (en mio CHF) cons. AWP fourchette 2021A estimations Ebitda 916 904 - 925 1069 10 bénéfice net 675 625 - 714 756 8 (en CHF) dividende/action 12,92 12,50 - 13,50 12,50 8

FOCUS: la publication du chiffre d'affaires 2022 en janvier, y compris une indication sur la marge opérationnelle escomptée pour l'an dernier, limite le potentiel de surprise. Le spécialiste des installations sanitaires a été freiné, pénalisé par les grossistes qui ont vidé leurs stocks et les effets de change.

Les prévisions seront scrutées. La Banque cantonale de Zurich s'attend à un recul des volumes cette année, mais qui devrait être plus que compensé par les hausses des prix. Une légère hausse des ventes est envisagée.

OBJECTIFS: pour 2022, Geberit visait une marge opérationnelle Ebitda autour de 27%, contre 30,9% auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, la marge tomberait sous la fourchette visée de 28 à 30%.

POUR MEMOIRE: la multinationale st-galloise a vu ses recettes nettes reculer de 2% à 3,39 milliards de francs suisses en 2022. Hors variation des cours de changes, les recettes ont cependant augmenté de 4,8%.

Le recul a été encore plus marqué au seul quatrième trimestre, où le chiffre d'affaires de Geberit s'est élevé à 667 millions de francs suisses, en baisse de 13,6% sur un an et en repli de 7,2% hors effets de changes. Sur la période, le groupe a relevé ses tarifs de 13%.

"Nous avons eu un dernier trimestre difficile et attendons aussi pour 2023 un environnement exigeant", a expliqué le CEO Christian Buhl.

COURS DE L'ACTION: l'action Geberit a pris 18% depuis le début de l'année, faisant mieux que le marché dans son ensemble. L'an dernier, elle a perdu plus de 40%.

sr/an/cf/ck/rp