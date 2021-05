Zurich (awp) - Geberit publie mardi 4 mai ses résultats du premier trimestre 2021. Dix analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics.

T1 2021E (en mio CHF) consensus AWP T1 2020A chiff. d'affaires 849,3 797,6 Ebitda 275,3 260,2 bénéfice net 198,9 183,5

FOCUS: Geberit devrait avoir connu sur les trois premiers mois de 2021 une croissance à un chiffre, aux alentours de 5%, grâce à des effets de change positifs. Un an plus tôt, des restrictions avaient touché des chantiers à partir de la mi-mars mais l'Europe, son marché principal, avait été peu touchée. La marge opérationnelle (Ebitda) devrait avoir reculé, en raison des prix à la hausse des matières premières.

OBJECTIFS: l'entreprise est prudente quant à ses objectifs 2021, en raison de la pandémie et de la faible visibilité. Elle compte sur des performances convaincantes sur tous les marchés et remporter des parts de marchés comme les années passées. Geberit se dit aussi bien positionné pour sortir plus fort de cette crise pandémique.

POUR MEMOIRE: l'équipementier de salles de bains devrait être en mesure d'afficher un "bon" résultat en 2021, après avoir résisté en 2020 aux effets de la pandémie de Covid-19 a affirmé en mars le directeur général Christian Buhl lors d'une conférence de presse.

Une des tendances positives observées pendant la pandémie est la volonté de rénover son logement, portée par des conditions de financement favorables. Les besoins du secteur médical devraient également porter la demande. Par contre, le coronavirus a touché de plein fouet les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce de détail et des bureaux, domaines dans lesquels Geberit réalise environ 35% de son chiffre d'affaires.

Geberit a par ailleurs constaté un "important recul" des permis de construire en Europe depuis le début de la pandémie, à un niveau inégalé depuis la crise financière en 2008.

La rentabilité devrait baisser, après que la marge brute d'exploitation (Ebitda) a atteint 31% en 2020, avait averti le directeur financier Roland Iff.

COURS DE L'ACTION: le titre Geberit a connu un mois de mars solide, gagnant 10% depuis la fin 2020 et faisant mieux que l'ensemble du marché.

site internet: www.geberit.com

