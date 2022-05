Prévisions Geberit: bénéfice net de 210 millions au 1er trimestre

Zurich (awp) - L'équipementier de cabinets d'aisance Geberit prévoit de publier mercredi 4 mai ses résultats sur les trois premiers mois de l'année. Neuf analystes ont livré pour le consensus AWP le fruit de leurs modélisations:

T1 2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2021A estimations chiffre d'affaires 933 865 - 960 910 9 Ebitda 290 254 - 312 315 9 bénéfice net 210 197 - 220 233 7

FOCUS: la tendance à la rénovation et à l'enjolivement résidentiel doit avoir profité au fabricant de dispositifs sanitaires en ce début d'année. La confiance des analystes repose aussi et surtout sur celle affichée en mars par la direction. La croissance organique aura été agrémentée par le produit des ajustements tarifaires.

Reste que la manoeuvre risque de n'avoir pas suffi à contreblancer pleinement le renchérissement des intrants. La marge brute opérationnelle (Ebitda) risque ainsi de s'être contractée de 34,6% à à peine plus de 30%.

OBJECTIFS: la direction n'a pas encore formulé d'objectifs pour l'exercice en cours, mais a prévenu début mars que l'anémie de la monnaie unique, le renchérissement des matières premières ou encore l'arrêt de la production en Ukraine allaient peser sur les estimations de bénéfice. Le groupe n'en attend pas moins une "nouvelle performance robuste".

Sur le seul premier trimestre, le renchérissement des matières premières était devisé entre 5 et 6%, en plus d'une facture énergétique sensiblement alourdie.

POUR MÉMOIRE: Geberit a mis à l'arrêt début mars son usine de céramiques à Slavuta, qui employait alors quelque 550 collaborateurs. L'industriel saint-gallois s'est résolu deux semaines plus tard à suspendre aussi ses activités purement commerciales en Russie. Ce deux marchés représentaient l'an dernier environ 2% du chiffre d'affaires de Geberit, qui s'était alors élevé à près de 3,5 milliards.

COURS DE L'ACTION: Geberit n'est pour l'heure pas parvenu à colmater la brèche qui a provoqué un effondrement d'un quart de sa valorisation depuis le début de l'année. Le titre avait toutefois gagné plus d'un tiers en 2021.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES selon AWP Analyser:

acheter: 2 conserver: 12 vendre: 6 objectif de cours moyen: 593,58 francs suisses

selon IFRS (en mio CHF) T1 22E T1 21A analyste +/-% chiffre d'affaires: 910 Octavian 960 Foletti Jefferies 946 Woolf ZKB 946 Hüsler Baader Helvea 940 Basic UBS 940 Rafaisz Vontobel 937 Pomrehn Mirabaud 935 Scholtysik ODDO BHF 929 Brault Goldman Sachs 865 Costa consensus AWP: 933 +2,5 Ebitda: 315 Octavian 312 Jefferies 303 UBS 302 ODDO BHF 294 Baader Helvea 293 ZKB 289 Vontobel 288 Mirabaud 272 Golman Sachs 254 consensus AWP: 290 -8,0 bénéfice net: 233 Octavian 220 UBS 217 ODDO BHF 212 ZKB 209 Baader Helvea 207 Vontobel 207 Mirabaud 197 consensus AWP: 210 -9,9

Commentaires d'analystes:

JEFFERIES (Priyal Woolf): We anticipate Geberit's 1Q22 update to likely be a non-event for the share price. Price-led organic growth and YoY margin contraction is probably broadly expected, and we expect limited quantitative guidance to be given at this early stage in the year to drive major forecast changes. We continue to see Geberit's premium multiple (19x 2023 EV/EBITDA) as difficult to justify given the slowing growth and margin momentum into 2022. UNDERPERFORM

VONTOBEL (Bernd Pomrehn): Given its best-in-class margin level, Geberit will continue to deliver strong cash flows. However, substantially rising costs have started to negatively impact sentiment in the construction industry and the shift of renovation activity towards energy efficiency renovation represents a risk to the underlying growth of the sanitary market this year. HOLD

