S1 2021E (en mio CHF) cons. AWP S1 2020A ventes 1759 1468 Ebitda 580 462 Ebit 504 386 bénéfice net 423 315

FOCUS: les analystes anticipent une forte progression des ventes après la chute de ces dernières en 2020. Une croissance de 20% en moyenne est prévue, portée en grande partie par le 2e trimestre. Le groupe st-gallois a en outre annoncé une importante hausse des prix, effective à partir de juillet, en raison du renchérissement des prix des matières premières.

Par ailleurs, l'amélioration de la rentabilité au niveau opérationnel devrait également être au rendez-vous malgré la hausse des prix des matières premières.

Les déclarations de la direction sur la suite de l'exercice seront en particulier suivis par les marchés.

OBJECTIFS: comme d'habitude, Geberit n'a pas publié des objectifs financiers précis jusqu'ici.

POUR MÉMOIRE: au premier trimestre, Geberit a connu sa meilleure croissance depuis dix ans, profitant du fait que les gens restent davantage à la maison et investissent dans l'aménagement de leur intérieur en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires a aussi dépassé de 14% le niveau de 2019 pour la même période, ce qui signifie que la société a gagné des parts de marché.

La marge Ebitda s'est ainsi inscrite à 34,6%, un niveau record. En mai, l'entreprise a averti anticiper une hausse des matières premières de 4 à 5% par rapport au 1er trimestre.

COURS DE L'ACTION: avec un bond de 40% depuis le début de l'année, l'action a signé une des meilleures performances parmi les Blue chips et évolue pas loin de son plus haut historique de 775,60 francs suisses, atteint la semaine dernière.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:

acheter: 2 conserver: 13 vendre: 6 objectif de cours moyen: 605,15 francs suisses

norme IFRS (en mio CHF) S1 21E S1 20A analyste +/-% chiff. d'affaires: 1468 Stifel 1802 Arnold Société Générale 1788 Beria Vontobel 1781 Pomrehn Barclays 1775 Ahmed Berenberg 1771 Bruska ZKB 1765 Hüsler Jefferies 1763 Johnson Octavian 1761 Foletti Credit Suisse 1760 Zheng Goldman Sachs 1758 Costa Baader Helvea 1747 Basic UBS 1744 Rafaisz Oddo 1725 Brault Morgan Stanley 1724 Ekblom Mirabaud 1717 König consensus AWP: 1759 +19,8 Ebitda: 462 Stifel 607 Vontobel 594 Octavian 592 Credit Suisse 584 Mirabaud 584 Société Générale 584 Baader Helvea 581 ZKB 577 UBS 574 Oddo 567 Jefferies 564 Morgan Stanley 548 consensus AWP: 580 +25,5 Ebit: 386 Stifel 529 Barclays 517 Vontobel 516 Octavian 512 Credit Suisse 507 Goldman Sachs 506 Mirabaud 506 Société Générale 503 Oddo 496 UBS 496 Baader Helvea 493 Morgan Stanley 466 consensus AWP: 504 +30,5 bénéfice net: 315 Stifel 445 Barclays 439 Vontobel 434 Goldman Sachs 425 Oddo 425 Mirabaud 424 Octavian 423 Credit Suisse 423 UBS 418 ZKB 416 Baader Helvea 415 Morgan Stanley 392 consensus AWP: 423 +34,4

BAADER HELVEA (Emrah Basic): Despite the adverse input cost situation, we see Geberit defending its position and expect a +160bps margin increase in 2Q21E. For us, Geberit is showcasing the strength of the underlying business model as an undisputed European leader in the sanitary products industry with a defendable and (so far) unchallenged long-term premium positioning. We see limited reasons why the success story should not continue. However, we are curious to hear Geberit's view on the development of the raw materials & supply chain disturbances going into 3Q21E/2H21E (last May, they expected a 100bps raw materials increase for the year 2021, which is reflected in our estimates). ADD

VONTOBEL (Bernd Pomrehn): We expect Geberit's revenues to have soared by 30.0% yoy to CHF 871mn in 2Q21, driven by a strong home improvement trend, a positive base effect from the lockdown last year, the continued success of Geberit's upselling strategy, price increases of 1.0 -1.5% as of April, an inventory build-up in the distribution channel ahead of further price increases as of July, a higher number of working days, and currency tailwinds. HOLD

ZKB (Martin Hüsler): Geberit dürfte sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vergleich zur Vor-Covid-Phase 2019 ein starkes Semesterresultat vorlegen. Wichtige Kernmärkte wie Deutschland oder die Schweiz erfreuen sich weiterhin einer guten Nachfrage, insbesondere im Renovations- und Ersatzgeschäft. Im weiteren Jahresverlauf ist mit einem zunehmenden Kosteneinfluss durch die gestiegenen Rohmaterialpreise zu rechnen. Dennoch erachten wir unsere Annahmen für das 2. Semester als eher konservativ. MARKTGEWICHTEN

