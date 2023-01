Zurich (awp) - L'équipementier de salles de bains Geberit a prévu de livrer jeudi 19 janvier un aperçu des recettes engrangées sur l'année écoulée. Pas moins de 14 analystes se sont livrés pour le consensus AWP à l'exercice des pronostics:

2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2021A estimations chiffre d'aff. 3480 3438 - 3575 3461 14 (en %) croissance org. 6,7 5,7 - 7,5 14,7 12

FOCUS: la croissance des recettes risque fort d'avoir connu un coup d'arrêt l'an dernier, ou du moins un sérieux refroidissement, du fait notamment de l'appréciation du franc. Le phénomène, couplé à un déstockage persistant du côté des grossistes, pourrait d'ailleurs avoir généré une contraction sur le dernier partiel. Il reste à voir si les augmentations tarifaires auront permis d'au moins maintenir la cadence de croissance en monnaies locales du trimestre précédent.

Les observateurs scruteront en outre l'appréciation de la direction sur la marche des affaires en début d'année. Vontobel note à cet égard que la base de comparaison en 2022 constitue une gageure.

OBJECTIFS: Geberit avait modéré son ambition à l'issue du troisième trimestre. La croissance hors effets de changes est désormais anticipée entre 5 et 9%, contre à près de 10% précédemment. La marge Ebitda est attendue à 27%, contre 28% à la mi-parcours et 29% au terme du premier partiel.

POUR MÉMOIRE: la multinationale saint-galloise, qui était jusqu'ici parvenue à compenser l'inflation de ses intrants par des hausses tarifaires, a fait face au troisième trimestre à un mouvement imprévu de déstockage de la part de ses clients, pour retarder justement l'impact des relèvements de prix. La direction avait nonobstant considéré le phénomène comme un assainissement de la situation.

COURS DE L'ACTION: l'équipementier de salles d'aisance tend à reprendre des couleurs depuis le début de l'année, après avoir toutefois été particulièrement malmené en 2022. Les 15% récupérés en deux semaines ne compensent en effet pas les plus de 40% perdus l'an dernier.

Site internet: www.geberit.ch

ab/an/cf/jh/rq