Zurich (awp) - Le spécialiste des lieux d'aisance Geberit publie jeudi 29 octobre ses résultats sur les neuf premiers mois de 2020. Huit analystes se sont prêtés pour le consensus AWP au jeu des prévisions:

9M 2020E (en mio CHF) cons. AWP 9M 2019A ventes 2'191 2'381 Ebitda 685 732 Ebit 572 626 bénéfice net 473 536

FOCUS: en rythme annuel, les analystes anticipent sur neuf mois un recul des ventes et partant, des excédents opérationnel et net. Par rapport au trimestre précédent en revanche, lorsque le secteur de la construction avait vu son activité plombée par des restrictions et la fermeture de chantiers, la situation devrait s'être améliorée. Le secteur est considéré stable et la marge s'est avérée résiliente.

OBJECTIFS: Geberit avait indiqué en août viser pour le second semestre des ventes nettes - hors effets de change - en léger recul sur un an. La direction avait par ailleurs signalé anticiper pour l'ensemble de l'année une marge brute d'exploitation (Ebitda) légèrement inférieure à celle de 2019 (29,3%). Une normalisation des activités était attendue pour le second semestre, à condition qu'il n'y ait pas un nouveau confinement.

POUR MÉMOIRE: au premier semestre, Geberit a vu ses ventes reculer de 9,8% sur un an, à 1,47 milliard de francs suisses (-4,5% en monnaies locales). L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 7,8% à 462 millions de francs suisses, mais la marge afférente s'est raffermie de 70 points de base, à 31,5%. Le bénéfice net s'est replié de 13,9% à 315 millions.

Alors que la force du franc a grevé les résultats à mi-parcours, d'autres facteurs positifs les ont soutenus, comme les mesures d'économies, la flexibilité dans la production et la logistique, la baisse de prix des matières premières ou la hausse de celles des produits finis.

Mi-septembre, l'entreprise a débuté le programme de rachat d'actions annoncé pour un volume maximal de 500 millions de francs suisses. Sur la base du cours de clôture de la nominative Geberit du 15 septembre, cela correspondrait à 950'000 titres ou 2,6% du capital-actions.

COURS DE L'ACTION: la nominative Geberit a connu une évolution positive ces derniers mois. Après avoir atteint un plus bas à 361 francs suisses en mars, elle a récemment marqué un nouveau plus haut historique à 562 francs suisses. Actuellement, elle oscille autoure de 535 francs suisses.

site web: www.geberit.com

