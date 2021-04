GECI INTERNATIONAL : nouvelle administratrice

Le Conseil d'administration du 10 avril de Geci International a pris acte de la démission pour raison personnelle de Nathalie Lebargy de son mandat d'administratrice avec effet immédiat, et a décidé de coopter Clara Otto en qualité d'administratrice pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.



La nomination de Clara Otto sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale de GECI International.



Par cette nomination, le Conseil d'administration a fait le choix d'une personnalité aux compétences en droit, finance et business développement à l'international dans des domaines présentant des enjeux importants pour le spécialiste de la transformation numérique des entreprises.



Le Conseil d'administration de la société se compose désormais de 5 membres dont 4 administrateurs indépendants.



Clara Otto, 37 ans, est directrice administrative et financière de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital, association académique, universitaire et hospitalière à but non lucratif portée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Ecole Normale Supérieure. Clara Otto est également Partner du cabinet L'Alliance Révision (Luxembourg). Elle été précédemment fiscaliste internationale, notamment dans le cadre de projets de business développement, au sein de Hoogerwerf & Company (2014-2016) et Ernst & Young (2012-2014), après avoir commencé sa carrière chez Hub Institute.