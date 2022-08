GECI International : AGM 080922 Rapport CAC 10è à 13è Résolutions

D'ACTIONS ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU

RSM Paris AECD 26 rue Cambacérès 19 avenue de Messine 75008 PARIS 75008 PARIS

GECI INTERNATIONAL

Siège social : 37-39 rue Boissière - 75116 PARIS

Société anonyme au capital de 957 990 euros

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EMISSION D'ACTIONS ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL AVEC MAINTIEN OU SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Assemblée Générale Mixte du 8 septembre 2022 (10ème à 13ème résolution)

A l'assemblée générale de GECI INTERNATIONAL,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'administration de la compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, de décider différentes émissions, en une ou plusieurs fois, d'actions ou de valeurs mobilières , opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de 26 mois la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions :

émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (10 ème résolution) d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;

étant précisé que conformément à l'article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès (i) à des actions nouvelles de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou (ii) à des actions nouvelles de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, sous réserve de l'autorisation de l'organe compétent des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant concernées.

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public (11 ème résolution) autres que celle visée au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;

étant précisé que conformément à l'article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès (i) à des actions nouvelles de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou (ii) à des actions nouvelles de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, sous réserve de l'autorisation de l'organe compétent des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant concernées.

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres visées au 1° de l'article L.411-

2 du Code Monétaire et Financier et dans la limite de 20 % du capital social par an (12 ème résolution) d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;

étant précisé que conformément à l'article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès (i) à des actions nouvelles de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou (ii) à des actions nouvelles de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, sous réserve de l'autorisation de l'organe compétent des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant concernées.

2