GECI International : AGM 20/09/21 Rapport du CA pour l'AGM

le gouvernement d'entreprise et la rémunération des mandataires sociaux ne fait plus l'objet de la procédure de say on pay.

En tant que de besoin, votre Conseil d'administration vous propose d'approuver les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux de la Société versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 (5ème résolution) ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à Monsieur Serge Bitboul (6ème résolution).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce, nous vous proposons d'allouer aux membres du Conseil d'administration un montant global annuel de 60.000 euros à titre de rémunération à compter de l'exercice se clôturant le 31 mars 2022 et ce, jusqu'à une nouvelle résolution en ce sens de l'Assemblée Générale (7ème résolution).

4. Autorisations à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société

8ème résolution (à titre ordinaire) et 9ème résolution (à titre extraordinaire)

Dans le cadre de la 8ème résolution, et conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 et du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et aux pratiques de marché admises par l'AMF, ainsi que toutes autres dispositions législatives et/ou réglementaires qui viendraient à être applicables, il vous est proposé de conférer au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, l'autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Cette autorisation priverait d'effet pour l'avenir toute autorisation antérieure ayant le même objet et serait consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

Elle permettrait à la Société de racheter ses propres actions en vue :