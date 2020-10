GECI International : Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 octobre 2020

Il a été procédé au renouvellement des mandats de Messieurs Serge Bitboul, Gérard Delage et Gérard Nicou en qualité d'administrateurs et à la nomination d'un nouvel administrateur, Madame Nathalie Lebargy, pour une durée de quatre ans.

L'Assemblé Générale a notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2019/2020, en ce compris l'affectation du résultat, ainsi que les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société :

http://www.geci.net/Content/General-Meetings

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents. Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

