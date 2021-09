GECI International : Lettre aux actionnaires du 20/09/2021

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Les indicateurs économiques en France et à l'international sont à la hausse. Malgré une pandémie qui s'éternise, nous avons tous appris à vivre, à communiquer, à évoluer avec ces nouvelles contraintes. Nous avons vécu un exercice perturbé par cette conjoncture sans précédent et durant cette période, le Groupe et ses collaborateurs ont montré une formidable mobilisation et des qualités de résilience et d'adaptation remarquables.

Cette crise a mis en lumière la nécessité pour les sociétés de se transformer, d'adapter avec agilité leur business model aux évolutions sociales et économiques rapides d'aujourd'hui.

Le Groupe GECI International a décidé de s'inscrire dans le futur avec une focalisation sur le DIGITAL et la TECHNOLOGIE, deux secteurs en forte croissance actuellement et dont il est estimé qu'ils seront parmi les plus importants ces 20 prochaines années. Nous y sommes déjà présents aujourd'hui, avec de prestigieuses références et notons une appétence fondamentalement croissante des marchés pour une transition encore plus rapide vers le tout DIGITAL et la TECHNOLOGIE.

Notre société toute entière évolue profondément, de nombreuses opportunités se font jour, et nos piliers que sont la Technologie, historique chez GECI International, les développements, la production et la sécurité informatiques, les télécoms et les calculs haute performance, les solutions et produits intelligents sont les terrains où GECI International entend renforcer son expertise et poursuivre ses ambitions de développement.

Des premiers résultats tangibles de notre relance sont perceptibles en ce début d'exercice, à l'image du renouvellement d'un contrat majeur avec le CEA annoncé début septembre. Nous prévoyons d'aller au-delà et de finaliser plusieurs nouveaux contrats dans le courant de l'exercice en tirant parti notamment des investissements engagés dans la recherche et l'industrie dans le cadre des plans de relance post-Covid.

Notre objectif immédiat est le retour à la rentabilité et à la croissance. Nous sommes en ordre de marche vers cet objectif et nous l'espérons, 2021/2022 sera l'exercice du rebond.

Je remercie chacun d'entre vous pour sa confiance, ainsi que l'ensemble de nos équipes qui sont magnifiquement mobilisées pour répondre aux besoins de notre clientèle.

Paris, le 20 septembre 2021

Serge Bitboul

Président Directeur Général

