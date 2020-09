GECI International : Mise à disposition d'un Prospectus

du document d'enregistrement de la Société approuvé par l'AMF le 28 septembre 2020 sous le numéro R.20-024 (le « Document d'Enregistrement ») ;

R.20-024 (le « ») ; de la note d'opération (la « Note d'Opération ») ; et

») ; et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Facteurs de risques

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques détaillés au sein du Chapitre 3 du Document d'Enregistrement et de la Section 2 de la Note d'Opération avant de prendre leur décision d'investissement.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de GECI International (37/39 rue Boissière - 75116 Paris). Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites de l'AMF (www.amf-france.org) et de GECI International (www.geci.net).

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT.

