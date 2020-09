GECI International : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 13 octobre 2020

Tout actionnaire peut demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au 5ème jour avant la date de l'Assemblée Générale, de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale@geci.net (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la Société).

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n° 108 du 7 septembre 2020, ainsi que sur le site Internet de la Société : www.geci.net .

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'administration de la Société a décidé de tenir exceptionnellement cette Assemblée Générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

