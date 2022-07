GECI International : RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022

04 Message du Président

Paris, le 21 juillet 2022

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Au cours du dernier exercice, malgré une période inédite et relativement complexe, GECI International a réussi à croître tout en confirmant sa capacité à redresser sa rentabilité. Nos initiatives pour redynamiser notre développement commercial, maîtriser strictement nos coûts et mettre en œuvre notre programme de désendettement portent leurs fruits et se traduisent par une sensible amélioration de nos indicateurs opérationnels et de notre structure financière.

Notre Groupe a renoué avec la croissance avec une progression du chiffre d'affaires annuel de + 9,7 % et un second semestre plus dynamique (+ 19,6 %), porté principalement par le déploiement de nos offres en Infrastructure IT dédié à la finance, de notre activité spécialisée de Calcul Haute Performance et de nos offres en télécommunications, notamment au Brésil.

Nos résultats bénéficient de cette croissance retrouvée et démontrent la solidité du redressement réalisé avec un résultat opérationnel courant en nette amélioration par rapport

l'exercice passé et surtout avec l'atteinte de l'équilibre opérationnel au second semestre,

éléments désormais réunis pour soutenir le retour à la profitabilité.

Notre structure financière au 31 mars 2022 s'est considérablement renforcée. GECI International retrouve des capitaux propres positifs (+1,6 M€ en part du groupe), consécutivement aux opérations nécessaires de financement mises en place au cours des deux derniers exercices. Parallèlement, nous avons accéléré notre désendettement avec près de 2 M€ d'emprunts financiers remboursés au cours de l'exercice.

Dans un environnement économique à plus forte intensité technologique et numérique, nos métiers actuels demeurent, plus que jamais, fondamentalement porteurs et devraient poursuivre leur croissance au cours de l'exercice 2022-2023, avec des équipes opérationnelles revenues au plus près de nos clients et prêtes à les accompagner dans leurs nouveaux besoins et projets.

Notre redressement et un contexte international inédit nous inspirent également pour métamorphoser l'entreprise, en engageant une nouvelle dynamique entrepreneuriale pour adresser de nouveaux marchés et renforcer notre stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, afin d'accroître nos potentiels de croissance rentable.

Les nouvelles donnes économiques de notre monde s'accompagnent d'une multitude d'opportunités de croissance pour notre Groupe. Avec un environnement en mutation permanente, nous nous devons d'anticiper, disposer d'une vision holistique, et être capable d'innover et intégrer en permanence les dernières technologies.

C'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'accroître notre focus sur l'incubation de start ups à fort potentiel disposant de projets innovants et les assister dans le développement de leurs concepts, leur commercialisation et internationalisation, ceci avec une approche