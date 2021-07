GECI International : Rapport Financier Annuel 2020/2021

To those who can see it

En vous souhaitant santé et prospérité pour vous et vos proches.

Cher actionnaire, chère actionnaire, nous sommes en ordre de marche pour cet objectif de retour à l'équilibre et de renouer avec la rentabilité, nos équipes sont mobilisées et nous l'espérons, 2021 sera l'année du succès de notre redéploiement.

Aujourd'hui, une nouvelle direction opérationnelle d'expérience, une force commerciale renforcée, une accélération des embauches de collaborateurs talentueux spécialisés dans nos domaines, l'extension de notre réseau de partenaires dans le recrutement, des alliances avec des sociétés technologiques, notamment dans la cybersécurité et les solutions et produits intelligents nous positionnent de manière compétitive pour poursuivre sur notre lancée.

Nous disposons aujourd'hui de prestigieuses références notamment dans la finance, les télécommunications et l'industrie, et nous constatons une appétence fondamentalement croissante des marchés pour une transition encore plus rapide vers le tout digital, domaine dans lequel GECI International a les moyens et d'affirmer son expertise et ses ambitions de développement.

Nos derniers chiffres démontrent les progrès réalisés, nous poursuivons la réduction des coûts de manière drastique, confortés par notre stratégie de recentrage et de redéploiement sur le digital et la technologie.

Cette crise marque le début d'une nouvelle ère numérique et technologique, tout autour de nous tout change à grande vitesse : les modes de distribution changent fondamentalement, la finance et la banque se révolutionnent, le travail, les secteurs de la santé, l'éducation, sont profondément marqués, par les nouvelles technologies et le digital. Autant d'opportunités de développement pour notre Société d'évoluer et de se développer.

Je tiens à remercier ici, nos fidèles actionnaires pour leurs messages d'encouragement et nos collaboratrices et collaborateurs pour leur

la profitabilité, et (ii) redéployer notre stratégie autour du Digital et de la Technologie.

Nous venons tous de vivre une période extrêmement troublée qui marquera les esprits et l'économie pour longtemps. Cette période a démontré la résilience et l'agilité de notre Groupe GECI International pour nous mobiliser autour de nos objectifs, en premier lieu : (i) revenir

Chapitre 2. Présentation du Groupe

2.1. Présentation générale - Activités et situation du Groupe GECI

GECI International est un Groupe spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale. Depuis 40 ans, Il innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

Fort de son savoir-faire reconnu et son expérience, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe dispose à fin mars 2021 d'un effectif total de 392 personnes, avec une présence en France, au Brésil, en Afrique du Sud et en Israël.

Le Groupe a décidé d'axer son orientation stratégique sur le DIGITAL. Très présent aujourd'hui dans ce domaine, il dispose de prestigieuses références et entend profiter de cette embellie en accompagnant cette transition accélérée des sociétés vers le tout DIGITAL. Cette accélération de la digitalisation des sociétés et autres organisations, représente de vraies perspectives de croissance pour le Groupe. D'autant plus qu'il a les moyens d'affirmer son expertise et ses ambitions de développement, dans ce domaine.

Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe GECI International se répartit entre la France (80,1%), le Brésil (14,4%), Israël (0,5%) et l'Afrique du Sud (5,1%).

Répartition Zone Géographique

France

80,1%

Israël 0,5% Brésil 14,4% Afrique du Sud

5,1%