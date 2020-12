GECI International : Rapport Financier Semestriel 20/21

G E C I I n t e r n a t i o n a l © 2 0 2 0 | R a p p o r t F i n a n c i e r S e m e s t r i e l 0 9 / 2 0 2 0

G E C I I n t e r n a t i o n a l © 2 0 2 0 | R a p p o r t F i n a n c i e r S e m e s t r i e l 0 9 / 2 0 2 0

L'accompagnement et les mesures de soutien des pouvoirs publics aux entreprises, comme le chômage partiel par exemple, ont été bénéfiques au Groupe, en permettant d'amortir les charges face à cette baisse conséquente d'activité. Et la mise en place du financement par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) a été décisive pour faire face à ses besoins de trésorerie à court terme et pemettre surtout, au Groupe de retrouver une sérennité financière.

La crise sanitaire a eu un effet accélérateur de la transformation digitale des entreprises. Malgré ce constat, les ESN (Entreprises des Services du Numérique) n'ont pas été épargnées par l'effet dévastateur de la pandémie. Le Groupe a d'autant plus été impacté que son pôle « Conseil en Technologies » a été particulièrement fragilisé par la crise dans le secteur de l'automobile avec les annulations de missions de ses clients. La majorité des projets a été ainsi suspendue au mieux, et souvent accompagnée d'une réduction de périmètre ou encore d'une réduction du budget alloué.

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions et services intelligents.

Impact de la COVID-19 sur les activités

La pandémie a profondément impacté les marchés du Groupe. Dans une conjoncture économique au plus bas, les organisations des acteurs ont été mises à rude épreuve, et le comportement et les besoins des clients ont évolué rapidement.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, GECI International s'est engagé pour la protection de la santé de ses collaborateurs et la continuité de service auprès de ses clients. Le Groupe a mis en place les dispositions nécessaires - télétravail de la majorité des collaborateurs, amélioration des process, adaptation du plan de recrutement et gestion optimisée du cash-flow - afin de s'adapter à l'évolution d'un environnement très incertain, tout en soutenant l'activité de ses clients.

Le Groupe a pris des mesures afin de s'adapter à cette nouvelle réalité. Durant la première période de confinement, il a du fermer ses sites, notamment en France, et procéder à la sécurisation de ses collaborateurs, en ayant massivement recours au télétravail et en mettant en « activité partielle » ceux qui ne pouvaient pas poursuivre leurs missions. Son équipe commerciale s'est évertuée à assurer la poursuite des missions des collaborateurs « productifs » dans de bonnes conditions, auprès de tous ses clients, quand cela a été possible.

Le Groupe a du soutenir ses filiales afin de traverser cette période de crise et d'incertitudes.

Le Groupe a vu ainsi son chiffre d'affaires semestriel consolidé reculer de (-26,4%) par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Le pôle « Conseils en technologies » a été autant impacté, avec une baisse de chiffre d'affaires de (-23,8%) par rapport à la même période, l'exercice précédent, que le pôle « Transformation digitale » avec une baisse de (-26,6%).

La filiale « ETUD integral », a d'ailleurs été fortement touchée avec un recul de (-62,9%) de son chiffre d'affaires, qui était déjà mise à mal par la crise dans le secteur de l'automobile.

La filiale brésilienne a enregistré un recul de près de (-32,4%) à taux de change constant et de (-51,2%) après impact de la dévaluation de la monnaie brésilienne.

Durant le premier semestre, les coûts liés aux conséquences de la COVID-19 sont estimés à environ 50 k€, notamment pour la mise en place du télétravail et l'achat de masques et de gels hydroalcooliques. Le Groupe a bénéficié de plus de 34.000 heures d'activités partielles avec une indemnisation de plus de 411 k€ sur le premier semestre fiscal.

Le Groupe a négocié également l'étalement de ses dettes fiscales et sociales accumulées durant cette période, estimées à un peu moins de 3 millions d'euros.