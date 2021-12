GECI International : Rapport Financier Semestriel 21/22

G E C I I n t e r n a t i o n a l © 2 0 2 1 | R a p p o r t F i n a n c i e r S e m e s t r i e l 0 9 / 2 0 2 1

Pg. 01 Rapport Semestriel d'Activité

Rapport Semestriel d'Activité

Le présent rapport d'activité du premier semestre 2021/2022 doit être lu en liaison avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés du semestre clos le 30 septembre 2021 et le Rapport Financier Annuel du Groupe pour l'exercice clos au 31 mars 2021.

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

A la suite de son désengagement en 2020 du secteur automobile, le Groupe GECI International a décidé en 2021 d'inscrire son redéploiement autour de ces deux pôles historiques, le DIGITAL et la TECHNOLOGIE, pour consolider les bases de son développement et engager une stratégie de conquête commerciale, résolument offensive, pour renforcer ses positions sur des marchés en forte croissance.

Le pôle DIGITAL est intimement lié aux métiers de la transition numérique tels l'informatique, les calculs hautes performances, la cybersécurité. Le Groupe a choisi de se positionner sur ces métiers vus leur rôle majeur dans l'économie, de plus en plus central dans les entreprises et de plus en plus critique.

Les challenges que les entreprises relèvent tous les jours sont de plus en plus complexes, ceci dans un environnement toujours plus concurrentiel où l'agilité, la pertinence, la réactivité, le coût, la fiabilité sont devenus les clés du succès des entreprises. Il s'agit de les accompagner dans leur développement et leur support, mais également d'apporter des solutions avec l'offre HPC, correspondant principalement au besoin de traiter des bases de données de très grandes dimensions ( informations pour les distributeurs de produits par exemple), et bien évidemment, la problématique critique de la sécurité des données informatiques au travers de la mise en place d'une plateforme de solutions et produits de cybersécurité.

Le deuxième pôle auquel s'adresse la société, le pôle TECHNOLGIE consiste en l'offre d'expertise dans différents domaines de la technologie. Elle inclut également une offre liée aux métiers de l'ingénierie des transports, de l'environnement, des télécommunications et de l'infrastructure.