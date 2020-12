GECI International : Résolution du Plan de redressement et ouverture d'une procedure de liquidation judiciaire d'ETUD Inegral

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Exercice 2020/21

Paris, le 2 décembre 2020 - 8h00

Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société ETUD Integral

Le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé ce jour la résolution du plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait depuis le 17 mai 2011 la société ETUD Integral, filiale du Groupe GECI International, ainsi que l'ouverture concomitante d'une procédure collective de liquidation judiciaire. Les instances représentatives du personnel d'ETUD Intégral, présentes au cours de l'audience, en ont été informées.

Cette décision intervient après la présentation d'un rapport d'audit indépendant demandé par le Tribunal de Commerce de Versailles, sur recommandation du commissaire à l'exécution au plan de redressement par

voie de continuation de la société ETUD Integral. Ce rapport évalue les besoins de trésorerie à court terme de la société ETUD Integral à près de 1,2 M€, notamment suite au refus par la CCSF (Commission des Chefs de Services Financiers) d'une demande de moratoire des dettes fiscales et sociales. Un soutien financier de GECI International, en sa qualité d'actionnaire d'ETUD Integral, devient nécessaire à la poursuite de l'activité de cette filiale.

La société ETUD Integral, spécialisée dans le design, l'ingénierie et le prototypage, notamment pour les secteurs de l'automobile et des transports, était en plan de redressement par voie de continuation depuis son acquisition par GECI International en 2016. Son activité s'est fortement détériorée au cours du dernier exercice avec la crise dans le secteur de l'automobile, accentuée par l'effet dévastateur de la pandémie pour l'exercice actuel.

Malgré un plan de restructuration initié fin 2019, le résultat opérationnel de la société ETUD Intégral a été fortement négatif sur l'exercice 2019-20 et cette société connait, du fait de la crise sanitaire, des difficultés accrues pour l'exercice actuel 2020-21. Au premier semestre 2020-21, son chiffre d'affaires contributif s'élève

à 0,6 M€ (soit 3 % du chiffre d'affaires semestriel du Groupe à fin septembre 2020 contre 13 % lors de l'exercice 2019-20) pour une perte estimée de -0,7 M€ et des dettes d'environ 5,6 M€1. L'effectif de la société

ETUD Integral était, au 30 septembre 2020, de 57 personnes sur un effectif total du Groupe GECI International de 417 personnes.

Dans ces contextes économique et sanitaire défavorables, et compte tenu des besoins importants de cette filiale, le Groupe GECI International a décidé lors de son Conseil d'administration du 24 novembre 2020 de ne pas poursuivre son soutien financier.

Suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ETUD Integral, le Groupe va impacter ses comptes consolidés semestriels, en isolant ses actifs (3 M€) et passifs (5,6 M€) sur la ligne dédiée « actifs et passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés ou abandonnés », et son résultat net contributif sur la période sera également isolé sur la ligne « Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées ».

Le Groupe GECI International, dont l'activité repose sur les deux piliers que sont le Conseil en Technologies d'une part et la Transformation Digitale d'autre part, entend poursuivre ses efforts de développement aussi bien dans le Conseil en Technologies que dans la Transformation Digitale en renforçant ses points forts que sont les Télécoms, l'Infogérance, le HPC, les solutions et produits intelligents tels l'ITMS ( Intelligent Traffic

Management Systems ) et la cybersécurité, sur l'ensemble de ses territoires, que ce soit en France, en Afrique du Sud, en Israël et au Brésil.



