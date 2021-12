GECI International : Résultats Semestriels Consolidés 2021/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2021-22

Paris, le 17 décembre 2021 - 18h30

Le Digital et la Technologie pour le Monde d'Après

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021-22 :

AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

ET RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Le Conseil d'Administration réuni le 16 décembre 2021 a examiné et arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2021.

En M€ 2021-22 2020-21 2020-21 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires 8,4 8,4 16,7 Résultat opérationnel courant (0,8) (1,3) (1,6) Résultat courant avant impôt (1,5) (1,4) 1,0 Résultat net des activités poursuivies (1,5) (1,4) 1,4 Résultat net des activités abandonnées ou - (0,7) (1,1) destinées à être cédées Résultat net consolidé (1,5) (2,1) 0,3 Résultat net part du Groupe (1,4) (1,7) 0,7

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

__________

A la suite de son désengagement en 2020 du secteur automobile, le Groupe GECI International a décidé en 2021 d'inscrire son redéploiement autour de ses deux pôles historiques, le DIGITAL et la TECHNOLOGIE, pour consolider les bases de son développement et engager une stratégie de conquête commerciale, résolument offensive, pour renforcer ses positions sur des marchés en forte croissance.

Des premiers résultats tangibles de cette relance ont été enregistrés au cours du semestre, avec le renouvellement de référencements clients et l'obtention de contrats majeurs en France et au Brésil notamment. Au global, la croissance soutenue en calcul haute performance (HPC), la reprise en Finance et la croissance au Brésil ont permis de compenser le ralentissement des activités affectées par la crise sanitaire (infra-IT et Télécoms France plus particulièrement). Ces évolutions s'accompagnent d'une amélioration du résultat opérationnel courant par rapport à l'année précédente et d'un renforcement de la structure financière.

Fort de ces éléments, le Groupe prévoit d'aller au-delà et de conclure de nouveaux contrats avant la fin de l'exercice, en tirant notamment parti des investissements engagés dans la recherche et l'industrie. Dans un contexte de renouveau industriel et technologique voulu par les pouvoirs publics, les opportunités se multiplient, et les piliers du Groupe que sont le développement, la production et la sécurité informatique, les télécoms, le Calcul Haute Performance (HPC) ou les offres de solutions et produits intelligents sont des terrains où le Groupe entend affirmer ses ambitions de développement.

La mise en place des financements (i) par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) et (ii) par le lancement d'une offre au public d'obligations convertibles en actions, ont été décisives pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et pour lui permettre de continuer à assainir sa situation financière.

Le Groupe ambitionne de retrouver rapidement l'équilibre et d'inscrire son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance durable et rentable.