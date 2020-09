GECI International : Signature d'un important contrat pour le déploiement de réseaux mobiles au Brésil

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2020/21

Paris, le 22 septembre 2020 - 18h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI International remporte au Brésil un important contrat pour le

déploiement de réseaux mobiles

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Digitale, annonce que sa filiale AS+ DO Brasil vient de remporter auprès d'un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la Communication, un contrat significatif pour l'installation et la mise en service de réseaux et technologies mobiles au Brésil.

Cette commande, qui représente un chiffre d'affaires total de 5 M€ sur les deux prochaines années, concerne l'installation et la mise en service de réseaux de téléphonie mobile (wireless), l'installation de réseaux radio (microwave) et de petites infrastructures. Le déploiement commence immédiatement.

Ce contrat intervient alors que le Groupe avait annoncé en décembre 2019 la signature d'un premier contrat significatif avec ce client pour l'installation d'antennes 5G à São Paulo dans le cadre d'un projet pilote.

Ce succès confirme la solidité des positions du Groupe au Brésil, où sa filiale démontre sa capacité à accompagner un leader mondial et s'affirme en tant que partenaire de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net