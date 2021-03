GECI International : tire une deuxième tranche d'ORNAN pour 1,5 million d'euros

GECI International a procédé au tirage d'une tranche de 150 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ("ORNAN"), par l'exercice de 150 bons d'émission d'ORNAN détenus par le fonds d'investissement YA II PN, LTD, représentant un montant nominal de 1,5 million d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 millions d'euros conclu le 30 septembre 2020 avec l'Investisseur.



La mise en place de ce financement a pour mission de procéder à la reconstitution des capitaux propres du spécialiste en Conseil en Technologies et en Transformation Digitale. Ce financement lui permet de poursuivre son redressement, de conforter son fonds de roulement net futur et de renforcer sa structure financière. Il lui permet également de se doter des ressources financières nécessaires pour répondre à ses engagements et ses besoins de trésorerie à court et moyen terme.



GECI rappelle qu'il a procédé le 12 novembre 2020 à un premier tirage de 2 millions d'euros visant à rembourser 55 ORNAN non converties en janvier 2020 issues du financement précédemment mis en place le 11 février 2019 pour 0,9 million d'euros, ainsi que le rachat à leur valeur nominale des 34 dernières ORNAN encore en circulation émises dans le cadre de ce même financement.