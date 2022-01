FIN DE L'EQUITIZATION DE LA FIDUCIE-GESTION

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce la fin du programme dit d'equitization d'obligations convertibles et le lancement de la dissolution de la fiducie-gestion.

La Société rappelle avoir confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de Fiduciaire, une mission de fiducie-gestion (« Fiducie ») dans le cadre de l'exécution d'un mécanisme dit d'equitization des obligations convertibles (« OC ») émises par la Société par voie d'offre au public le 20 juillet 20211.

Les titulaires d'OC pouvaient transférer tout ou partie de leurs OC à la Fiducie (option A) ou conserver leurs OC et les convertir à tout moment en actions nouvelles à compter de la date d'émission (option B).

Il est ainsi rappelé qu'à l'issue de la période d'adhésion, un nombre total de 2 944 OC (option A) avaient été apportées par leurs porteurs à la Fiducie, réparties comme suit :

1 300 OC pour lesquelles leurs titulaires ont adhéré, avaient choisi un remboursement en espèces (option 1) ; et

1 644 OC pour lesquelles leurs titulaires avaient choisi le remboursement en actions nouvelles (option 2), une fois les titulaires ayant choisi l'option 1 totalement remboursés.

La société a été informée par le Fiduciaire qu'à ce jour toutes les OC apportées à la Fiducie ont été converties en capital. Le Fiduciaire va procéder dans les prochains jours au remboursement des titulaires d'OC ayant adhéré à la Fiducie. Une fois cette étape effectuée, la Fiducie sera dissoute.

Répartition de l'actionnariat

Le programme d'equitization des OC s'est accompagné de la création d'un nombre total de 405 470 197 actions nouvelles.

Comme indiqué dans le communiqué du 16 juillet 2021, Monsieur Serge Bitboul, PDG du Groupe a augmenté sa participation de 29,9 millions à 159,9 millions d'actions, à travers sa société XLP Holding et en son nom propre, par le biais du transfert de l'intégralité de ses OC à la Fiducie et ainsi leur equitization. Sa participation représente ainsi 16,69% du capital, et 18,88% de droit de vote.

De la même manière, Monsieur Rafet Krasniqi, Directeur Opérationnel d'Eolen a procédé à l'acquisition de 95,4 millions d'actions, à travers sa société RK Développement. Sa participation représente 9,95% du capital, et 9,48% de droit de vote.

Après cette opération, la répartition du capital du Groupe se présente comme suit :

Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % du capital XLP holding 152 191 911 15,89% 177 284 418 17,63% Serge Bitboul 7 707 453 0,80% 12 529 406 1,25% Total Serge Bitboul 159 899 364 16,69% 189 813 824 18,88% RK Développement 2 95 358 905 9,95% 95 358 905 9,48% Autres nominatifs 23 971 171 2,50% 42 231 442 4,20% Autres au porteur 678 076 699 70,78% 678 076 699 67,44% Auto-détention 683 498 0,07% 0 0,00% TOTAL 957 989 637 100,0% 1 005 480 870 100,0%

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques associés à la Société et son activité, lesquels sont présentés dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 28 septembre 2020 sous le numéro R. 20-024, le document d'information diffusé le 23 mars 2021 dans le cadre du transfert de la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris et le rapport financier annuel publié le 22 juillet 2021.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

1 Voir communiqués du 24 juin 2021 et du 16 juillet 2021.

2 Société contrôlée par Rafet Krasniqi.

