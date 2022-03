COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2021-22

Paris, le 7 mars 2022 – 21h00

Le Digital et la Technologie pour le Monde d'Après

LEVEE DE FONDS DE 0,5 M€ PAR émission d'une tranche d'ORNAN

Le Groupe GECI International , spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce procéder, à une levée de fonds de 0,5 M€ par le tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN ») et l'exercice correspondant de 50 bons d'émission d'ORNAN par le fonds d'investissement YA II PN, LTD, conformément à un engagement pris par la Société, suite à la mise en place de l'émission des OC en juillet 2021.

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 M€ conclu le 30 septembre 2020, ayant pour objectif de procéder à la reconstitution des capitaux propres du Groupe, conforter son fonds de roulement net futur et renforcer sa structure financière. Il contribue également à doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour poursuivre son redressement et répondre à ses engagements et besoins de trésorerie à court et moyen termes.

Ce tirage sera destiné, en grande partie, à réduire l'endettement du Groupe et, à financer son besoin en fonds de roulement net. À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement par ORNAN est de 5,5 M€ bruts.

Il est rappelé que les caractéristiques et modalités du financement et des ORNAN sont décrites dans le prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-487. Le Groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNAN émises.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques associés à la Société et son activité, lesquels sont présentés dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 28 septembre 2020 sous le numéro R. 20-024, le document d'information diffusé le 23 mars 2021 dans le cadre du transfert de la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris et le rapport financier annuel publié le 22 juillet 2021.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

