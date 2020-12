Geci International : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2020

GECI International annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 décembre 2020 son rapport financier du premier semestre au 30 septembre 2020. Il peut être consulté sur le site internet du groupe www.geci.net à la rubrique investisseurs.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2qaZpeakm6Yym5yaJ1qmWdsa5yUw2DJlmKVm2NtY57Ka2lnlW2SmZ3LZm9nmmhp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66533-geci_cp-mad-rfs_18122020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews