Geci International : Evolution de la gouvernance du Groupe GECI International

Changement d'administratrice

Le Conseil d'administration du 10 avril 2021 a pris acte de la démission pour raison personnelle de Madame Nathalie Lebargy de son mandat d'administratrice avec effet immédiat, et a décidé de coopter Madame Clara Otto en qualité d'administratrice pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le Conseil d'administration a remercié Madame Lebargy pour son implication dans les travaux du Conseil.

La nomination de Madame Clara Otto sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de GECI International.

Par cette nomination, le Conseil d'administration a fait le choix d'une personnalité aux compétences en droit, finance et business développement à l'international dans des domaines présentant des enjeux importants pour la Société.

Le Conseil d'administration de la Société se compose désormais de 5 membres dont 4 administrateurs indépendants.

Nomination d'un Directeur Général des Opérations France

Parallèlement, le Groupe annonce la nomination de Monsieur Rafet Krasniqi au poste de Directeur Général des Opérations pour couvrir notamment les activités françaises des pôles Digital et Conseil en Technologies. Fondateur et actionnaire de référence de la société EOLEN Finance, une des filiales du Groupe GECI International, Rafet Krasniqi a acquis une expérience considérable dans la direction et l'exécution d'activités stratégiques pour le Groupe.

Biographie de Madame Clara Otto

Clara Otto, 37 ans, est directrice administrative et financière de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital, association académique, universitaire et hospitalière à but non lucratif portée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Ecole Normale Supérieure. Madame Otto est également Partner du cabinet L'Alliance Révision (Luxembourg). Madame Otto a été précédemment fiscaliste internationale, notamment dans le cadre de projets de business développement, au sein de Hoogerwerf & Company (2014-2016) et Ernst & Young (2012-2014), après avoir commencé sa carrière chez Hub Institute.

Clara Otto est titulaire d'un Master II de l'Université Paris Dauphine et est diplômée de l'Université Panthéon Assas, de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et de l'Académie de la Cour Internationale aux Pays-Bas.

Biographie de Monsieur Rafet Krasniqi

Diplômé de droit de l'université de Pristina et titulaire d'une maîtrise d'informatique de l'université de Brighton, Monsieur Krasniqi est un entrepreneur en informatique. Il a créé en 2001 la société EOLEN Finance, puis en 2016 la société Highsys, dont il exerce la Présidence jusqu'en 2020. Son expérience acquise en développement et conseil en entreprise, principalement dans le monde informatique et la transition numérique en milieu financier, sont de sérieux atouts pour renforcer le dynamisme des activités du Groupe GECI International.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris depuis le 29 mars 2021.

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWqelpualJiXnWueaphompNsZmtqm2nIaWOcl2OelZnHmmtgl5pnmsqcZm9pm2pm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68650-geci-cp-du-12-avril-2021-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews