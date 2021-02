Gecina : Oddo confirme son opinion Surperformance

Oddo estime que Gecina fait preuve d'une grande résilience dans sa performance opérationnelle 2020 avec un Résultat Réccurent net (RRN) / action à 5.72 E (-3.9% yoy) contre une guidance à 5.70 E et 5.68 E attendue par le consensus.



' Cette performance est notamment portée par la collecte de 99% des loyers facturés en 2020 malgré la crise sanitaire et une croissance à périmètre constant (pc) à +2.3% qui s'établit à +0.7 point au-dessus de l'indexation de +1.6% et qui intègre un taux d'occupation financier à 93.3%, en baisse de 80 pb du fait de livraisons récentes en cours de commercialisation ' explique Oddo.



' L'ANR EPRA NTA fait preuve de résilience par rapport au secteur mais est en légère baisse à 170.1 E (-1.7% yoy ; -2.8% sur 6 mois) ' rajoute l'analyste.



La guidance 2021 (RRN/Action à 5.30 E) est globalement en ligne avec les attentes d'Oddo. Le bureau d'analyses confirme son opinion Surperformance en raison d'un portefeuille résilient, la stabilité du dividende cash, d'un endettement maitrisé et d'une bonne visibilité sur les perspectives. L'objectif est fixé à 145 E.



