Gecina : Oddo maintient sa recommandation d'achat

Gecina a annoncé hier soir avoir sécurisé 75% de ses échéances locatives 2021 hors Paris et Neuilly-sur-Seine, grâce à la signature de deux baux pour plus de 50 000 m2 avec le groupe Orange, rapporte Oddo.



Par ailleurs, 5 immeubles de bureau ont été cédés en 1ère couronne pour 112 millions d'euros.



'Gecina nous paraît être aujourd'hui la grande foncière de bureaux la plus résiliente', estime l'analyste.



Par conséquent, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 160 euros.





