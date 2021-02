CORRIGE ET REMPLACE : Gecina : Cession de 16 actifs non stratégiques

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 11 février à 17:57 pour la raison suivante: ajout du prix de la transaction.

Gecina (Paris:GFC) a vendu au profit de deux fonds gérés par Keys REIM, société de gestion de portefeuille du Groupe Keys Asset Management, un portefeuille mixte de 16 actifs non stratégiques, en raison de leur localisation ou encore de leur taille, pour un montant total de 54,6 millions d’euros hors droits.

Ce portefeuille totalisant 26 000 m² est composé d’actifs de bureaux, de commerces et de places de stationnement localisés à Paris et en Ile de France mais également en régions.

Avec cette cession, Gecina poursuit sa stratégie de rationalisation de son patrimoine et renforce, en région parisienne, la centralité de ses actifs de bureaux dans les zones de mixité et de proximité.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par l’Etude notariale Cheuvreux, et les cabinets de conseil JLL et Catella.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210211005837/fr/