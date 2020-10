GECINA : et NEXITY signent un partenariat dans l'immobilier résidentiel

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GECINA 0.62% 113.4 -29.39% NEXITY 2.31% 26.58 -41.98%

0

Gecina et Nexity signent un partenariat afin de développer 4 000 nouveaux logements sur 4 ans à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales françaises, pour le compte de la filiale résidentielle de Gecina. Ce partenariat se veut une réponse au besoin d’offres de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues. Il se traduira par la création d’une société commune de co-promotion détenue à 60% par Nexity et à 40% par Gecina.Ce partenariat confirme l'ambition de Gecina d'accélérer le développement de sa filiale résidentielle.Gecina a la possibilité de s'impliquer dès le stade de la promotion aux côtés de Nexity, et en offrant à Nexity l'opportunité de développer un premier parc " build to rent " dans le logement libre, en association avec une foncière de premier plan. Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina.Les opérations développées privilégiant les constructions bas-carbone, notamment en bois et le recours à l'économie circulaire, permettront d'offrir une expérience de qualité dans des lieux de vie durables aux clients de la marque YouFirst Residence de Gecina.