GECINA : souhaite transformer 100% de son encours obligataire en encours vert

Dans la continuité de sa politique de crédits bancaires responsables lancée dès 2018 et qui représentent à ce jour 49% de son encours bancaire, Gecina s’engage dans la mise en place d’un programme obligataire 100% vert.



Ce programme vise à accompagner l'amélioration continue et globale du portefeuille d'actifs du groupe et de sa performance environnementale, à savoir l'ensemble de l'encours obligataire a vocation à devenir des Green Bonds : les émissions existantes (soit 5,6 milliards d'euros) grâce à leur requalification ainsi que toutes les émissions obligataires futures qui seront émises sous ce format.



Le groupe immobilier adopte également une approche dynamique avec des critères d'éligibilité au financement ou de refinancement en Green Bonds des immeubles revus tous les ans et de plus en plus exigeants pour être en ligne avec l'objectif de neutralité carbone 2030 de la société.



Gecina va en outre poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et carbone de l'ensemble des immeubles avec une vision globale dans la mesure où la totalité du patrimoine existant, bureau comme résidentiel, est testée chaque année et postule à être éligible.



Ce programme offrira également la possibilité d'émettre dans le futur des émissions dites SLB (" Sustainability-Linked Bonds ") dont le taux d'intérêt sera indexé sur l'atteinte d'objectifs d'empreinte Carbone au niveau de l'ensemble du groupe, et donc d'émettre des obligations qui seraient à la fois Green Bonds et SLB.