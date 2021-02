Gecina : 44% des lignes bancaires de Gecina désormais responsables, soit 2 milliards d'euros

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a finalisé la mise en place de trois nouvelles lignes de crédit responsables dont les conditions financières sont indexées sur la performance RSE, pour un montant cumulé de 350 millions d’euros. Les trois critères RSE utilisés pour déterminer le taux d’intérêt de ces financements vérifiés annuellement, portent sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre des actifs de Gecina, la réduction de la consommation d’énergie des bureaux en exploitation du Groupe et l’amélioration du taux de certification des surfaces de bureaux en exploitation.

Ces nouvelles lignes, mises en place avec une maturité moyenne de 6,6 années, permettent de refinancer par anticipation l’intégralité des échéances bancaires résiduelles arrivant à terme les deux prochaines années.

Le Groupe a par ailleurs signé sur les mois de décembre et janvier trois avenants visant à transformer des lignes bancaires existantes en lignes responsables, pour un montant total de 450 millions d’euros.

Le volume des contrats de crédit responsables de Gecina s’élève désormais à 2,0 milliards d’euros, soit 44% du total des encours bancaires du Groupe.

Gecina a obtenu en 2020, pour la troisième année consécutive, un score global de 92/100 dans le classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), la note maximale de A au classement CDP sur le changement climatique et certifié 17 nouveaux actifs HQE Exploitation.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

