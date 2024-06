Le Conseil d'administration, dans sa réponse, a rappelé le contexte des allégations et le rôle de M. Jean-Louis Missika visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt lorsqu'il était Président du Comité d'Orientation et de Prospective (COP) de Gecina, comité consultatif et sans pouvoir propre, qui s'est réuni deux fois entre avril et novembre 2021.

Le Conseil d'administration a rappelé, dans sa réponse, que la demande de renouvellement des différentes délégations et autorisations en matière d'opérations financières a pour but de permettre au Conseil d'administration de disposer de flexibilité dans le choix des émissions envisageables. Certaines de ces résolutions prévoient la faculté de supprimer le droit préférentiel de souscription ce qui peut permettre d'obtenir une masse de capitaux plus importante en raison de conditions d'émission plus favorables.

Disclaimer

Gecina SA published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2024 13:11:06 UTC.