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    GFC   FR0010040865

GECINA

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Gecina : Document AMF CP. 2022DD874998

07/12/2022 | 18:22
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2022DD874998

06 décembre 2022

FR0010040865 - DD154441

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GECINA

LEI : 9695003E4MMA10IBTR26

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010040865

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 99.8800 Euro

VOLUME : 242 952.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 99.8800 Euro

VOLUME : 242 952.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

PREDICA est membre du Conseil de d'administration de GECINA.

Cette cession est réalisée dans le cadre de la création du FRPS, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE S.A.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Gecina SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 557 M 586 M -
Dette nette 2022 6 999 M 7 363 M -
PER 2022 15,3x
Rendement 2022 5,54%
Capitalisation 7 052 M 7 418 M -
VE / CA 2022 22,3x
VE / CA 2023 21,2x
Nbr Employés 500
Flottant 66,0%
Graphique GECINA
Durée : Période :
Gecina : Graphique analyse technique Gecina | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GECINA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 95,55 €
Objectif de cours Moyen 108,13 €
Ecart / Objectif Moyen 13,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Beñat Ortega Chief Executive Officer
Nicolas Dutreuil CFO, Executive Director-Finance & Deputy CEO
Jérôme Brunel Chairman
Sabine Desnault Executive Director-R&D, Innovation & CSR
Romain Veber Executive Director-Investment & Developments
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GECINA-22.25%7 418
MIRVAC GROUP-24.06%5 856
THE GPT GROUP-18.82%5 660
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.-19.98%3 284
ICADE-35.91%3 218
SEKISUI HOUSE REIT, INC.-7.58%2 542